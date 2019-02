Bart De Wever niet van plan om Anuna De Wever te ontvangen Klimaatmars trekt naar Antwerpen 28 februari 2019

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zal Anuna De Wever en de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg niet op het stadhuis ontvangen tijdens de klimaatmars in Antwerpen. Daar vindt vandaag voor de vijfde keer een betoging van spijbelende jongeren plaats. De Wever heeft begrip voor het feit dat jongeren op straat komen om te protesteren, maar staat niet achter de spijbelacties. "Het is aan de politiek om een volwassen antwoord te geven op het protest van jongeren en niet om jongeren achterna te lopen. Om het met een harde boutade te zeggen: het is niet omdat de puberteit betoogt, dat we met puberale antwoorden moeten komen." Ook Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gaf gisteren in het Vlaams Parlement haar mening over de klimaatspijbelaars, naar aanleiding van een moeder uit Mechelen die de klimaatmars bijna als 'verplicht' aanvoelde voor haar dochter. "Scholen kunnen niet zomaar zelf deelnemen aan de klimaatmarsen", reageerde Crevits. "Dat kan enkel onder bepaalde voorwaarden." Ze hamert op het belang van "goede afspraken". (ND)

