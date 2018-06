Bart De Pauw en Koeken Troef bezoeken 'Huis van zonde' 21 juni 2018

00u00 0

Bart De Pauw (50) is voor het eerst in maanden in het openbaar gezien. Tijdens een teambuilding van productiehuis Koeken Troef! staat hij mee op de foto. Nadat de tv-maker vorig jaar in opspraak kwam wegens grensoverschrijdend gedrag, zette de VRT de samenwerking met De Pauw meteen stop. Na de heisa stapte hij op als zaakvoerder van zijn productiehuis en gaf hij de fakkel door aan z'n vrouw Ines. Maar dat betekent dus niet dat hij er niet meer werkt, zo blijkt uit deze groepsfoto die 'De Buurtpolitie'-actrice Charlotte De Groof postte. Zij werkt voor Koeken Troef!, en samen met het hele team bezocht ze in Kallo 'Vossen'. Dat is een project rond Reynaert de Vos van Katoen Natie-topman Fernand Huts. Voor de audiovisuele ondersteuning schakelde Huts de hulp in van Koeken Troef! Let ook even op de naam van de expo over de zeven hoofdzonden die het team aandeed: 'Huis van zonde'. (IDR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN