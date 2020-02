Exclusief voor abonnees Barst of breukje in Vanakens pols? 03 februari 2020

Met een ingepakte pols verscheen-ie na rust weer op het veld. En nadien in de mixed zone. "Niet het fijnste ding om mee te voetballen, hoor", zuchtte Hans Vanaken. "Ik kon niet bewegen zoals ik wou. Wat er precies gebeurd is? In de eerste helft heb ik een fout gemaakt op Buta. We zijn toen ten val gekomen, waardoor mijn arm onder zijn lichaam lag. Het is afwachten of ik een barst of breukje heb opgelopen. We zien wel", aldus de tweevoudige Gouden Schoen, die de wedstrijd uitspeelde met pijnstillers. (NP)