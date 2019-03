Barrick Gold slikt vijandig bod op Newmont in 12 maart 2019

De Canadese goudproducent Barrick Gold trekt zijn vijandige overnamebod op de Amerikaanse branchegenoot Newmont Mining in. Barrick had eind februari een vijandig bod op tafel gelegd van bijna 18 miljard dollar. Newmont sloeg dat af omdat het bedrijf meer heil zag in zijn fusieplan met het Canadese Goldcorp. Wel gaf Newmont aan open te staan voor samenwerking in Nevada, waar zowel Newmont als Barrick Gold aanzienlijke goudoperaties heeft. Die gesprekken hebben nu geleid tot een oprichting van een joint venture om in Nevada samen te werken.