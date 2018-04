Barrichello had tumor 18 april 2018

FORMULE 1

Een paar weken geleden raakte bekend dat voormalig Formule 1-coureur Rubens Barrichello wegens hevige hoofdpijn in het ziekenhuis was opgenomen. Nu heeft de 45-jarige Braziliaan tijdens een interview op Globo TV uitgelegd dat er meer aan de hand was. De artsen ontdekten een goedaardige tumor in de hals van de man, die van 1993 tot 2011 326 Grote Prijzen reed. "Ik werd geopereerd en heb geluk gehad", zegt Barrichello. "Amper 14 procent van de mensen met mijn probleem kan volledig herstellen."

