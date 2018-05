Barragematch gratis voor abonnees 22 mei 2018

00u00 0

Of Zulte Waregem of Lokeren straks de tegenstander wordt, Genk speelt zondag de barragematch voor het laatste Europese ticket in eigen huis. KRC hoopt de Luminus Arena vol te krijgen voor dit cruciale duel en doet een geste naar zijn abonnees. Zij mogen er gratis in. Voor een staanplaats betaal je 8 euro, voor een zitplek 15 euro. (SJH)