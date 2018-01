Baron Nothomb eist 68.000 euro van staat 00u00 0

Baron en minister van Staat Charles-Ferdinand Nothomb (81) eist 68.000 euro van de Belgische staat. Het hof van beroep in Luik zal op 6 februari uitspraak doen in de zaak. De som die Nothomb wil, bestaat uit belastingen en interesten. Twintig jaar geleden, toen Nothomb de PSC (nu cdH) leidde, wilde hij niet betaald worden voor die functie. Er was wel sprake van een soort onkostenvergoeding, maar de partij had die in de boekhouding geboekt als 'presidentiële vergoeding'. De belastingen beschouwden het geld dat Nothomb kreeg als professionele vergoeding, niet als onkosten. Nothomb betaalde 68.000 euro - twee derde belastingen, één derde rente. Nu vordert hij dat geld terug via het gerecht. Het hof van beroep in Luik heeft het dossier in 2017 behandeld, maar gisteren is de uitspraak uitgesteld. (KAV)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee