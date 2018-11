Barn Life 10 november 2018

00u00 0

Hout is een van de meest geliefde bouwmaterialen en wellicht zelfs het populairst voor het optrekken van bijgebouwen in de tuin. Daar zitten echte kunstwerkjes tussen. De mooiste van ons land - en van landgenoten over de grens - zijn nu verzameld in het boek 'Barn Life'. De auteurs gingen op bezoek bij de eigenaars van een tuinkantoor, atelier, verzamelplaats voor oldtimers, wijnopslagplaats... Ze vertellen over hun heel uiteenlopende activiteiten, maar ook over hun gedeelde liefde voor hout. 'Barn Life' telt 192 pagina's, is uitgegeven door Van Halewyck en kost 49,99 euro.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN