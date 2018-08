Bargoens volgt vrouw van acteur Eric Kerremans in afkickkliniek 13 augustus 2018

00u00 0

Tv-maker Eric Goens bereidt een tweede seizoen van 'Bargoens' voor, en dat belooft opnieuw spraakmakend te worden. Naast Stig Broeckx, de wielrenner die na een zware val nog revalideert, zal de camera ook het traject van Annelies Frans (links op foto) vastleggen. De zakenvrouw, die met een alcoholverslaving worstelde, is sinds drie jaar de partner van 'Familie'- en 'Thuis'-acteur Eric Kerremans (rechts). "In 'Bargoens' volg ik vechters die hun probleem met veel doorzettingsvermogen aanpakken. Annelies is zo iemand", zegt Goens. "Zij kampte met een drankverslaving, maar besloot er iets aan te doen.Annelies is een beeld van een vrouw, met lieve kinderen, een toffe job en gezonde ambities. Toch raakte ze verslaafd. Ze trok enkele weken naar een afkickcentrum in Zuid-Afrika en tijdens die rehab mochten we haar volgen. Het wordt een beklijvend portret." Het tweede seizoen van 'Bargoens' wordt vanaf januari op Eén uitgezonden. (HL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN