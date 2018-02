Bardet wint in Ardèche 26 februari 2018

Romain Bardet (27) heeft zijn eerste zege van het seizoen te pakken. De kopman van AG2R won de Classic de l'Ardèche, een pittige koers in Centraal-Frankrijk. In de finale reed hij alleen weg tijdens een klim. Schachmann, tweedejaarsprof van Quick.Step Floors, werd tweede. Lilian Calmejane won de sprint voor de derde plaats. Eliot Lietaer (27, WB Aqua Protect Veranclassic) was de eerste Belg op de 9de plaats. Voor Bardet was dit pas de tweede wedstrijd in 2018: hij opende zijn seizoen eind januari in de GP La Marseillaise, maar raakte daarna geblesseerd. Bij een dom incident thuis sneed hij zichzelf in de hand en arm, waardoor hij twee weken niet kon koersen en de Ruta del Sol miste. (BA)