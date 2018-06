Bardet over Froome "Ik zou me schamen" 04 juni 2018

Romain Bardet spaarde in januari de kritiek op Chris Froome niet. "Het zou een catastrofe zijn voor het imago van de Tour en het wielrennen als Froome zou starten in de Tour", zei hij in de Franse sportkrant 'L'Equipe'.