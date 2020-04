Exclusief voor abonnees Bardet niet in Giro, wel naar Tour KOERS KORT 16 april 2020

Romain Bardet was van plan om de Tour dit jaar over te slaan. Maar volgens AG2R-baas Vincent Lavenu zal de Franse klimmer waarschijnlijk toch aan de start verschijnen in Nice. "Het wordt voor de ploegen heel belangrijk om te schitteren in de Tour. We moeten er met onze beste krachten staan en Romain is de leider van de ploeg. Het is essentieel dat hij start." Aanvankelijk had Bardet z'n zinnen op de Giro gezet. (TLB)