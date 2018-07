Bardet: "Geloofd dat ik rit kon winnen" 28 juli 2018

"Ik besliste om al op de Tourmalet aan te gaan om zo toch nog wat plezier te beleven aan deze Tour. Het was de moeite waard om het te proberen, ik volgde toch al op ruime afstand in het klassement. Ik heb ook lang geloofd dat ik de rit zou kunnen winnen. Ik wilde alles op de sprint zetten, maar toen Roglic vijftien meter pakte, wist ik dat het over was. Het is spijtig dat ik niet meer uit deze Tour heb kunnen halen." (TLB)

