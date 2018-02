Bardet en Landa in Dwars door Vlaanderen 21 februari 2018

Hoog bezoek in Dwars door Vlaanderen. Romain Bardet (27) en Mikel Landa (28), de nummers drie en vier uit de voorbije Ronde van Frankrijk, staan op 28 maart aan de start in Roeselare. Beide ronderenners willen zich op de Vlaamse kasseien voorbereiden op wat komen gaat in de negende etappe van de Tour. Daar moet het peloton op weg naar Roubaix vijftien kasseistroken bolwerken, goed voor 22 kilometer kasseien. Kortom: een rit die angst inboezemt bij de klassementsrenners. De Fransman van AG2R eindigde de voorbije twee jaar op het podium, terwijl Landa knechtte voor Chris Froome en toch nog vierde werd. Bij zijn nieuwe ploeg Movistar wil hij absoluut zijn eigen kans gaan, al zal hij het kopmanschap moeten delen met Alejandro Valverde en Nairo Quintana. Ronderenners aan de start van het (lichtere) Vlaamse werk, da's niet nieuw: in het verleden reden Quintana en Valverde onder meer Dwars door Vlaanderen en de E3 Harelbeke. (XC)

