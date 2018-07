Bardet: "Dacht even dat ik zou winnen" 20 juli 2018

00u00 0

Romain Bardet, derde op de top, ging herhaaldelijk zijn kans op Alpe d'Huez. "Ik besloot de eerste keer om van ver te gaan, maar ik raakte nooit ver genoeg weg. Ik ben er niet in geslaagd om te winnen of tijd te pakken en daar had ik toch op gehoopt. Ik heb geen spijt dat ik op deze manier gekoerst heb. Ik dacht bij mijn laatste aanval even dat ik de rit zou winnen, maar de rest was sterk." Nog slecht nieuws: Bardet zag ploegmaat Gallopin opgeven. AG2R La Mondiale moet zo met vijf renners voort. (TLB)