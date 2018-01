Barco overweegt Noorse dochter naar Kortrijk te brengen 00u00 0

De West-Vlaamse technologiegroep Barco onderzoekt de mogelijkheid om de productie-activiteiten van zijn Noorse dochter Projectiondesign naar zijn thuisbasis in Kortrijk te verhuizen. Door die onder te brengen in de grotere faciliteit op zijn vernieuwde site, wil Barco de efficiëntie verhogen. Vandaag werken er 75 mensen in de productie in het Noorse Fredrikstad. De technologiegroep belooft tegelijk wel om verder in te zetten op de uitbreiding van de innovatie- en R&D-activiteiten van zijn Noorse vestiging. Barco nam Projectiondesign, dat compacte projectoren voor opleidingscentra, musea, pretparken en controlekamers ontwerpt en produceert, in 2013 volledig over.