Barco levert 1.000 laserprojectoren 19 juni 2019

Cinionic, de cinema-joint venture van Barco, zal de komende 18 maanden meer dan 1.000 laserprojectoren leveren voor bioscopen van Cineworld Group. Dat is de op één na grootste bioscoopgroep ter wereld met bijna 800 cinemacomplexen en meer dan 9.500 schermen in 10 landen. De nieuwe projectoren komen in de VS, de EU en het Verenigd Koninkrijk. Cinionic levert al enkele jaren aan Cineworld. Zo sloten de twee in 2018 een deal om 600 schermen te voorzien van laserprojectoren van Barco. Cinionic is een cinema-joint venture tussen Barco, CGS en ALPD. Wereldwijd plaatste Cinionic al meer dan 85.000 projectoren. Volgens analisten zal de wereldmarkt groeien tot meer dan 200.000 schermen en kan Barco daarin een aandeel van circa 50% verwerven.

