Barcelona op twee matchen van ongeslagen seizoen 11 mei 2018

00u00 0

De cirkel is bijna rond. Barcelona bleef tegen Villareal voor de 36ste speeldag ongeslagen. De Blaugrana, met Vermaelen na ruim een maand nog eens in de basis, walste met 5-1 over Villareal. Voor rust schoten Coutinho, Paulinho en Messi raak. Nadien bekroonde Dembélé zijn sterke partij met twee treffers. Als Barça ook in Levante en thuis tegen Real Sociedad niet verliest, blijft het als eerste club ooit ongeslagen in La Liga. Rivaal Real liet woensdag overigens de tweede plaats liggen. Met een B-ploeg ging het onderuit in Sevilla (3-2). De hoofdrol was weggelegd voor Sergio Ramos, met een gemiste én omgezette penalty plus een owngoal. (VDVJ)