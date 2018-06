Barcelona heeft vernieuwde markthal 16 juni 2018

Na bijna tien jaar verbouwingen opende zopas de Mercat de Sant Antoni; met meer dan 200 winkeels en marktkramen voor groenten, fruit, vis, vlees en kleding de belangrijkste overdekte markthal van Barcelona. Het uit 1882 daterende modernistische marktgebouw stond jarenlang in de steigers, maar is nu in volle glorie hersteld. Je kunt er terecht op vijf verdiepingen, het merendeel ondergronds. Een authentiek alternatief voor wie de drukte in La Boqueria op de Ramblas beu is. (JL)

