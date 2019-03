Barça zonder Dembélé in CL-kwartfinale? 15 maart 2019

00u00 0

Drie tot vier weken out. Dat is na onderzoek het verdict voor Ousmane Dembélé (21). De aanvaller van FC Barcelona liep tegen Olympique Lyon een hamstringblessure op, de kans is dus groot dat hij de heenmatch van de kwartfinales van de Champions League moet missen. Dembélé scoorde tegen Lyon de 5-1, in de competitie was hij al goed voor 8 goals. (PJC)