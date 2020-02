Exclusief voor abonnees Barça-voorzitter wil Messi en technisch directeur Abidal verzoenen 06 februari 2020

Het is crisis in Barcelona. Technisch directeur Eric Abidal bekritiseerde in een interview de werkethiek van sommige spelers. Lionel Messi pikte dat niet. "Het hoofd van het sportieve departement zou ook zijn verantwoordelijkheid moeten nemen." De Spaanse voetbalpers speculeerde een hele dag lang over een mogelijk ontslag van Abidal. Voorzitter Bartomeu, die in Brussel was voor een vergadering in het Europese Parlement, vloog speciaal terug naar Catalonië. Na een twee uur durend crisisoverleg met Abidal besloot Bartomeu dat hij voorlopig op post mag blijven. Maar of het brandje daarmee geblust is... Daarvoor zal de Fransman eerst nog eens met Messi rond de tafel moeten. (NVK/VDVJ)

