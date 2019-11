Exclusief voor abonnees Barça verliest ondanks 500ste goal Messi met links 04 november 2019

Barcelona zag een reeks van vijf competitiezeges verrassend gestopt met een 3-1-nederlaag op Levante. Bij de rust leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Lionel Messi had Barça vanop de stip - in pas de eerste penalty in La Liga voor de Catalanen - op voorsprong gebracht. Goed ook voor een weetje: volgens Barça was het de 500ste goal van Messi voor de blaugrana die hij met de linkervoet maakte. De andere van 609 goals in totaal lukte hij met rechts (85), zijn hoofd (22) en nog andere lichaamsdelen (2). Zaterdag bracht het doelpunt van Messi wel geen punten op. Barcelona zag een wat gemakzuchtige houding na rust afgestraft. In amper 7 minuten, tussen de 62ste en 68ste minuut, bogen José Campana, Borja Mayoral en Nemanja Radoja de achterstand voor Levante om in een klinkende zege. (BF)

