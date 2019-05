Exclusief voor abonnees Barça verliest beker, coach blijft 27 mei 2019

Ernesto Valverde zal ook volgend seizoen op de bank zitten bij FC Barcelona. Dat verzekerde voorzitter Josep Maria Bartomeu zaterdagavond na de verloren finale van de Copa del Rey tegen Valencia. "Ernesto heeft nog een contract voor een jaar. Hij is de coach. Deze nederlaag is niet de fout van de trainer. We hebben veel kansen gecreëerd maar de bal wilde er niet in", zei Bartomeu na het 2-1-verlies. Gameiro en Rodrigo scoorden voor Valencia, Messi bracht diep in de tweede helft nog spanning. Barcelona miste een unieke vijfde opeenvolgende bekeroverwinning.(RN)