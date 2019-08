Exclusief voor abonnees Barça onderuit na late wereldgoal Aduriz 17 augustus 2019

Boem! La Liga is meteen begonnen met een stevig bommetje. Landskampioen Barça ging in de openingsmatch met 1-0 onderuit op bezoek bij Athletic Bilbao. Door een onwaarschijnlijk sprookjesmoment van oud-strijder Aritz Aduriz. De 38-jarige spits stond dertig seconden op het veld toen hij in minuut 89 uitpakte met een heerlijke retro. Een bijzonder zwak Barcelona, dat duidelijk de geblesseerde Messi miste, begint zo onmiddellijk met twijfels aan de competitie. Luis Suárez viel kort voor rust uit met een spierblessure. (VDVJ)