Barça neemt laatste horde, twee records voor Messi

08 april 2019

De cava mag koud gezet worden in Camp Nou. Zaterdag ontdeed Barça zich ook van Atlético, de laatste belager voor de titel. Zeven speeldagen voor het einde bedraagt de kloof met Los Colchoneros nu elf punten. Bij de bezoekers liet Diego Costa zijn ploegmaats al vroeg in de steek. Na een schijnbaar onschuldig duel net voor het halfuur ging de spits helemaal over de rooie tegen ref Jesus Gil Manzano. Opgelet: het volgende zinnetje lezen kinderen beter niet. Volgens het scheidsrechtsrapport schreeuwde Costa "Ik schijt op je hoer van een moeder" en "Hoerenzoon". Barcelona benutte het overtal pas in de slotfase. Vijf minuten voor tijd zorgde Suárez met een heerlijke plaatsbal voor de 1-0. Messi zorgde kort daarna ijskoud voor de beslissing. De Argentijn mocht zo twee fabelachtige records bijschrijven. Met 335 zeges haalt hij Iker Casillas in als speler met de meeste zeges in La Liga. Ook Cristiano Ronaldo is (voorlopig) zijn troon kwijt. De 416 doelpunten van Messi zijn een absoluut record in de vijf grote Europese competities. (VDVJ)

