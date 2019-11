Exclusief voor abonnees Barça laat dure punten liggen BARCELONA 0 SLAVIA PRAAG 0 06 november 2019

Ze zijn de leiding nog niet kwijt, maar in de eindafrekening zouden het wel eens dure punten kunnen worden die FC Barcelona gisteren Slavia Praag cadeau deed (0-0). Zonder Luis Suarez, die enkele weken buiten strijd is met een kuitblessure, was het aan Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann om voor offensieve dreiging te zorgen, maar de Franse aanvallers gaven niet thuis in Camp Nou. Lionel Messi trachtte het slot op de Tsjechische verdediging wel te ontgrendelen - een krul spatte op de kruising uiteen en doelman Kolar pakte ook uit met goede reddingen. Net voor het uur leek Messi voor de assist op Vidal te tekenen, maar zijn teen stond offside. No gol.

