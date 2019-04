Exclusief voor abonnees Barça in slot van 4-2 naar 4-4 03 april 2019

00u00 0

FC Barcelona ontsnapte gisteren in de toegevoegde tijd aan een derde competitienederlaag. In de 90ste minuut stond in Villarreal nog 4-2 op het bord, onder meer na een goal van invaller en ex-Club Brugge-spits Carlos Bacca. In drie minuten tijd wisten Lionel Messi - net als Rakitic op de bank begonnen, maar ingevallen na het uur - en Luis Suárez die voorsprong uit. Thomas Vermaelen zat niet in de selectie. (VH)