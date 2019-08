Exclusief voor abonnees Barça en PSG dichter bij akkoord 170 miljoen voor Neymar? 28 augustus 2019

00u00 0

De climax in de Neymarsoap nadert. En zowaar: de sterren staan plots gunstig voor Barcelona. Gisteren vond in Parijs topoverleg plaats tussen hoge functionarissen van PSG en Barça. Belangrijkste conclusie was dat beide partijen ook zonder akkoord naar elkaar toegroeiden. Concreet lijkt er eensgezindheid over de actuele marktwaarde van de Braziliaan: 170 miljoen euro. Alleen verschillen de versies over de betalingsmodaliteiten. Barça zou volgens Catalaanse bronnen de som, met een voorschot van 30 à 40 miljoen, over twee termijnen in 2020 en 2021 willen spreiden. PSG rekent naar verluidt op een directe betaling volgend kalenderjaar. Het plan om een ruilspeler in de deal te betrekken - Ousmane Dembélé of Nelson Semedo - wordt achter de hand gehouden. (VDVJ/YP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis