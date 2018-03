Barça: 10 op 10 14 maart 2018

00u00 0

Een kwartfinale in de Champions League zonder Barcelona: het lijkt ondenkbaar. De Catalanen kunnen zich vandaag voor de elfde keer op rij bij de laatste acht voegen. In 2007 sneuvelde Barca in de tweede ronde tegen Liverpool, maar daarna waren ze er elke keer bij. Barcelona haalde zeven keer de halve finales, drie keer de finale en het won de trofee ook drie keer. (KTH)