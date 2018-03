Barbra Streisand liet hond klonen, twee keer zelfs 01 maart 2018

00u00 0

Hollywoodster Barbra Streisand heeft in een interview met 'Variety' toegegeven dat ze haar lievelingshond heeft laten klonen. Meer zelfs: hond Samantha, die vorig jaar op 14-jarige leeftijd overleed, werd twee keer gekloond. Miss Violet en Miss Scarlet (foto), zoals de twee dieren heten, wonen nu gezond en wel bij Streisand.In de VS is het klonen van honden lang niet vreemd. Een Texaans bedrijf, Viagen Pets, klaart de klus voor iets meer dan 40.000 euro bij een hond, en voor de helft daarvan bij een kat. Het bedrijf zou in 15 jaar al duizenden dieren gekloond hebben. Of ook Belgen al hun overleden viervoeters in het buitenland hebben laten reproduceren is niet geweten. In Nederland is er één geval bekend. (YV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN