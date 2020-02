Exclusief voor abonnees Barbie (voordien Ken) m/v van de week 22 februari 2020

De Braziliaan Rodrigo Alves was in ons land om in een Antwerpse kliniek een gezichtsoperatie te laten uitvoeren. Eerst heeft deze man (36) zich jarenlang het uiterlijk van Ken laten aanmeten, middels meer dan 70 operaties, sinds dit jaar wil hij liever Barbie zijn. Of dit nog te maken heeft met transgender zijn, dan wel met een verslaving aan plastische chirurgie: hopelijk peilen zijn dokters daar voldoende naar, alvorens wéér het scalpel te zetten.