Barbie is er nu ook in kale versie 29 januari 2020

Ooit stond Barbie bekend als blonde pop met onmogelijk lange benen en al even onmogelijke lichaamsmaten, maar producent Mattel is definitief een andere weg ingeslagen. Nadat vorig jaar al een Barbie in een rolstoel en één met een beenprothese op de markt werden gebracht, komen er nu een kale pop en een Barbie met de huidaandoening vitiligo. De pop met prothese kreeg een nieuwe, zwarte versie. Mattel wil een "multidimensionale visie van schoonheid" tonen en hoopt met de nieuwe poppen "diversiteit en inclusiviteit te laten zien". Ook Ken kreeg een make-over: hij is nu te zien met lange blonde lokken.

