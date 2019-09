Exclusief voor abonnees Barbie en Ken krijgen genderneutrale vriend(in) 26 september 2019

Barbie en Ken krijgen genderneutraal gezelschap in de winkelrekken. Lang of kort haar, broek of rok, hakken of sneakers: met de nieuwe poppenlijn 'Creatable World' laat fabrikant Mattel kinderen de vrije keuze. In totaal zijn er zes sets, in verschillende huidskleuren. "Speelgoed is een weerspiegeling van onze cultuur en nu de wereld de positieve impact van inclusiviteit viert, vonden we dat het tijd was om een lijn labelloze poppen te maken", luidt de officiële uitleg. Mattel probeert het Barbie-aanbod al enkele jaren te diversifiëren. Waar de pop vroeger per definitie blond, blank en slank was, bracht het Amerikaanse bedrijf in 2016 al onder andere mollige en minder rijzige varianten op de markt.

