Barbecue zet woning in lichterlaaie 07 mei 2018

Een barbecue heeft een woning in Heist-op-den-Berg zowat volledig doen uitbranden. "De bewoner had de houtskolen uitgegoten in de buurt van een bijgebouw", aldus Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. "Vermoedelijk is er door die hitte een brand ontstaan die oversloeg naar de woning." Het huis, dat een rieten dak had, vatte volledig vlam. De bewoners konden zich redden, maar hun woning is helemaal vernield. Om de brand onder controle te krijgen, had de brandweer een kraan nodig, zodat het riet opengetrokken kon worden. Het parket onderzoekt de zaak nog. (TVDZM)

