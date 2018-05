Barbecue zet studentenhuis in lichterlaaie 11 mei 2018

In een studentenhuis in de Familie de Bayostraat in Leuven is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken nadat een nasmeulende barbecue in brand was geschoten. De aanwezige studenten konden het pand door de rook verlaten en ook de buren konden ontkomen. Beide huizen zijn tijdelijk onbewoonbaar verklaard.

