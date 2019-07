Exclusief voor abonnees Barbecue in park kan 14 dagen cel kosten 03 juli 2019

Een barbecue kan je in het Vlaams-Brabantse Sint-Pieters-Leeuw duur komen te staan. Wie deze zomer betrapt wordt, riskeert een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en boetes tot 1.600 euro. Burgemeester Luc Deconinck (N-VA) vaardigde een politiebesluit uit om de zogenaamde 'wildbarbecueërs' aan te pakken. "Die worden steeds vaker gespot in onze parken en aan onze vijvers", zegt hij. "Maar in deze tijden van hitte en droogte is er een reëel brandgevaar. Tot nu toe konden we er niet tegen optreden. Dit politiebesluit geldt alvast tot eind september. Nadien willen we het verbod om te barbecueën op openbare plaatsen definitief vastleggen in ons GAS-reglement."

