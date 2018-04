Barbara Bush (92) wil thuis sterven 17 april 2018

Het gaat niet goed met de voormalige Amerikaanse first lady Barbara Bush (foto). De 92-jarige vrouw van ex-president George H. W. Bush (93) werd het voorbije jaar verschillende keren in het ziekenhuis opgenomen met long- en hartproblemen. Een bron bij de familie heeft tegenover CNN verklaard dat Bush nu thuis in Houston wordt verzorgd. Het kantoor van haar man - die zelf ook met zijn gezondheid sukkelde de jongste jaren - bevestigde in een mededeling dat de ex-first lady na "een recente reeks hospitalisaties" heeft besloten "geen bijkomende medische hulp meer te zoeken".

