Bannon slikt kritiek alweer in 00u00 0

Steve Bannon nuanceert in een verklaring de kritische uitspraken waarmee hij zich de toorn van Donald Trump op de hals haalde. De voormalige topadviseur van de president liet zich in het ophefmakende boek 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' onder meer kritisch uit over Donald Trump Jr. vanwege zijn deelname aan een omstreden bijeenkomst met een Russische advocate. Bannon heeft de presidentszoon nu "een patriot en een goed mens" genoemd. Zijn kritiek was naar eigen zeggen niet op Trump Jr., maar wel op campagneleider Paul Manafort gericht. "Die had moeten weten dat de Russen doortrapt en niet onze vrienden zijn", aldus Bannon, die zijn 'onwrikbare steun' uitsprak voor de president en diens politiek. (MU)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee