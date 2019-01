Banksy op deur van Bataclan gestolen 28 januari 2019

In concertzaal Bataclan in Parijs, waar bij de aanslagen van 13 november 2015 89 mensen om het leven kwamen, is een kunstwerk van Banksy gestolen. Op het stencilkunstwerk, gemaakt met witte verf, was een persoon te zien die triest naar beneden kijkt. Het sierde een zaaldeur aan de straatkant. Langs die nooduitgang konden heel wat concertgangers ontsnappen toen terroristen toesloegen tijdens een optreden van de Eagles of Death Metal. Volgens Franse nieuwssites hebben "dieven met bivakmutsen, gewapend met een slijpschijf" het werk in de nacht van vrijdag op zaterdag in een vrachtwagen geladen. De Franse politie opende een onderzoek.