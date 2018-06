Banksector met handen in het haar: "Gas erin, geld eruit. Zo simpel is een plofkraak" Ken Standaert

08 juni 2018

00u00 0 De Krant Drie plofkraken in drie weken tijd. Het lijkt erop dat de gevreesde gaskrakersbendes uit Nederland en Duitsland het nu ook gemunt hebben op de Belgische bankautomaten. De sector zit met de handen in het haar. "Want enkel wat gasflessen, plastic darmpjes en een aansteker volstaan om in één minuut met honderdduizenden euro's aan de haal te gaan."

Geen gesofisticeerde springstoffen, maar een simpele aansteker, wat plastic darmpjes en enkele gasflessen acetyleen, gebruikt bij laswerken. Met dat materiaal - kostprijs: zo'n 300 euro - hebben zogeheten gaskrakers onlangs drie keer toegeslagen bij Belgische bankautomaten. Drie weken geleden werd in Tielt-Winge zo'n 70.000 euro buitgemaakt uit een KBC-automaat, afgelopen week waren het Limburgse Kinrooi ( met 400.000 euro in de automaat) en het Oost-Vlaamse Buggenhout (250.000 euro) aan de beurt. Dergelijke bendes teisteren al langer Nederland en Duitsland, maar lieten ons land de afgelopen jaren ongemoeid. "Vorig jaar waren er wel twee pogingen, maar zonder succes", vertelt Febelfin, koepelorganisatie van de Belgische bankinstellingen. Maar deze keer pakken de daders het dus beter aan.

Te gulzig

"Die bendes dringen vaak 's nachts per twee of drie een bankfiliaal binnen", legt een speurder uit. "Via de geldsleuf of een opening aan de onderkant van de automaat laten ze via plastic darmpjes liters gas in de machine sijpelen. Daarna maken ze zich uit de voeten en wordt het gas - soms met een elektronisch mechanisme, maar evengoed met een simpele aansteker - tot ontploffing gebracht. Vaak duurt dat niet langer dan een minuut." Door de kracht van de explosie wordt het ontwaardingsmechanisme, dat de geldbriefjes met inkt onbruikbaar moet maken, naar buiten weggeblazen. Al waren de dieven in Kinrooi iets te gulzig met het gas. "Een deel van het geld is verbrand of onder het puin beland, dus konden ze niet alles meenemen", klinkt het. De getroffen ING-bank probeert nog altijd te becijferen hoe groot de buit exact is. In Buggenhout konden de geldlades wel integraal gestolen worden. "Alles samen is er zeker voor enkele honderdduizenden euro weg", klinkt het.

We kunnen moeilijk overal een patrouille zetten. Er bestaan systemen met een gasalarm in de automaat, maar het is aan de bankinstellingen zelf om te bekijken of ze daarin willen investeren. Speurders

8.235 doelwitten

Het gestolen geld is één probleem, maar vaak betekent een plofkraak ook heel wat stoffelijke schade aan het filiaal zelf. Koepelfederatie Febelfin dringt daarom aan op overleg met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en justitieminister Koen Geens (CD&V). "We willen zo snel mogelijk de verschillende bankinstellingen kunnen informeren over hoe ze zich beter kunnen beveiligen tegen deze diefstallen", klinkt het.

"Er zijn 8.235 bankautomaten en dus mogelijke doelwitten in ons land. We kunnen moeilijk overal een patrouille zetten", klinkt het bij de speurders. "Er bestaan systemen met een gasalarm in de automaat, maar het is aan de bankinstellingen zelf om te bekijken of ze daarin willen investeren." Voorlopig is het nog niet duidelijk of de drie recente plofkraken het werk van één en dezelfde bende zijn. "Als alle analyses binnen zijn, zullen de drie bevoegde onderzoekscellen - elk uit een andere provincie - hun resultaten kunnen vergelijken", zegt een politiebron. "Het zou wel vernuftig zijn, mochten de daders - die vermoedelijk vanuit Nederland of Duitsland naar hier zijn afgezakt - bewust rekening gehouden hebben met onze Belgische provinciegrenzen, maar je kan niets uitsluiten."

Bijkomende moeilijkheid voor het gerecht zijn de geldbriefjes zelf. "De nummers van de biljetten worden niet bijgehouden, dus kunnen we de daders op die manier niet opsporen", klinkt het.