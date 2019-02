Bankrovers slaan hun slag via riool en tunnels 04 februari 2019

00u00 0

De kluizenzaal van een BNP Paribas Fortis-filiaal in Antwerpen is dit weekend geplunderd door een 'ondergrondse' bende. De daders hadden vanuit de kelder van een woning op 400 meter van de bank een tunnel gegraven tot in het riool en vervolgens een tweede tunnel tot in het filiaal. De bank wil niets kwijt over de buit, maar volgens gerechtelijke bronnen waren meerdere kluizen opengebroken. In de tunnels hadden de daders hun boormachines en pneumatische hamers gewoon achtergelaten. Ze moeten dagen, mogelijk zelfs weken gegraven hebben. (BJM/PLA)