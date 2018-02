Bankovervallen? Alleen nog in de film 05 februari 2018

Een bank overvallen: het gebeurt dezer dagen vaker in de film dan in het echt. Vorig jaar werden er in ons land amper 11 banken overvallen, terwijl er dat tien jaar eerder nog 127 waren. Enerzijds omdat de veiligheidssystemen beter worden, anderzijds omdat er simpelweg minder cash te rapen valt. "De sector streeft er al langer naar om het gebruik van cash terug te dringen en elektronische verrichtingen te promoten", zegt bankenfederatie Febelfin. (HG)