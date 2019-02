Bankkraak is familiezaak: nu ook vader M. in de cel PLA

08 februari 2019

00u00 0 De Krant Vijf dagen na de kraak op het bankkantoor aan de Belgiëlei in Antwerpen zitten drie verdachten in de cel. Het gaat om Kachaber M. (45), zijn zoon Koba M. (27) en Giorgi K. (28), een jeugdvriend en ex-collega van Koba. Met de arrestatie van vader Kachaber dringt de federale recherche verder door in het Georgische criminele milieu.

Tot nog toe ontkennen alle verdachten iets te maken te hebben met de tunnelkraak op de BNP Paribas Fortis waar zondag een dertigtal kluizen werden opengebroken. Eerste verdachte Koba M. wordt gelinkt aan een slijpschijf die hij in Nederland huurde om door te dringen tot in de kluizenzaal. De speurders onderschepten tijdens telefoontaps in een ander gerechtelijk onderzoek een gesprek waarin hij het daarover heeft. Advocaat Sahil Malik zal vanmorgen voor de raadkamer toch de vrijlating van zijn cliënt vragen: "Hij ontkent ook maar iets met de kraak te maken te hebben."

Jeugdvriend

Giorgi K., een 28-jarige Georgiër die gisteren werd aangehouden, geeft wel toe dat hij in het appartement in de Nerviërsstraat is geweest. Daar werd de eerste tunnel gegraven. Zijn vingerafdrukken zijn gevonden op spullen die in het appartement werden achtergelaten. Hij staat ook op de beelden van de politiecamera die daar hangt.

Giorgi zegt dat hij in het appartement afsprak met zijn jeugdvriend en ex-collega Koba M. om een jointje te roken. Van graafwerken of voorbereidingen van een bankkraak heeft hij niets gezien. Het appartement was dan ook een puinhoop.

Gisterochtend werd dan ook vader Kachaber M. (45) opgepakt. Hij had enkele jaren geleden samen met zijn zoon Koba een kledingzaak in Brasschaat, maar die is al een tijdje failliet. De vader kwam in 2008 in beeld bij een overval op een juwelier in Leuze (Henegouwen). Hij werd toen veroordeeld tot 40 maanden cel.

Of de vader de rol van organisator heeft in de bankkraak, wil het Antwerpse parket voorlopig niet zeggen. De man woont, toevallig, op de Charlottalei tegenover de BNP Paribasbank op de Belgiëlei. De recherche is op zoek naar nog (familie)leden van de bende.