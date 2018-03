Bankkosten met 80% gestegen in 20 jaar 19 maart 2018

De kosten die banken hun klanten aanrekenen, zijn de afgelopen twintig jaar sterk gestegen. Tussen 1998 en 2017 namen ze met 80% toe, terwijl de inflatie in diezelfde periode met 46% klom. Het gaat onder andere over de kosten voor een rekening, een kredietkaart, een internationale overschrijving of in het rood gaan op een rekening. Een gemiddeld Belgisch gezin betaalt nu jaarlijks 51,6 euro aan bankkosten, schat de FOD Economie. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) nodigt bankenkoepel Febelfin uit voor overleg. "Binnen Europa is België een van de beste landen als het aankomt op een goedkoop aanbod", reageert Febelfin, dat toevoegt dat de inkomsten niet volstaan om de kosten voor het betalingsverkeer te dekken.

