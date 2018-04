Bankier steelt 190.000 euro van 92-jarige vrouw: Twee jaar cel 18 april 2018

Een 58-jarige ex-bankdirecteur is veroordeeld tot 2 jaar cel waarvan de helft effectief omdat hij een 92-jarige vrouw uit Nieuwpoort voor liefst 190.000 euro oplichtte. Martin B., tot 2013 directeur van het Belfius-kantoor in Diksmuide, had een vertrouwensband met de vrouw en begon haar in 2005 op te lichten, nadat haar man overleed. Hij ging geregeld langs met geld van haar rekeningen, maar haalde systematisch veel meer af dan ze eigenlijk kreeg. Nadien vervalste hij de ondertekende documenten. Frappant was dat de man al een schenking van 300.000 euro van de vrouw had gekregen, omdat ze hem als haar zoon beschouwde. De beklaagde betuigde zijn spijt tijdens het proces en gaf toe een grote fout te hebben begaan. Zo'n 70.000 van de 190.000 euro zou al terugbetaald zijn aan het slachtoffer. Ook moet de man een schadevergoeding van 75.000 euro aan Belfius. Hij zou zijn huis verkopen om de schuld te kunnen betalen. (BBO)

