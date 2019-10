Bankenlobby wil spaarders met meer dan 100.000 euro straffen SWA

04 oktober 2019

05u00 0 De Krant "Negatieve rentes moeten niet stoppen bij de banken", is de mening van Jean-Pierre Mustier. De Fransman leidt sinds kort de Europese bankenlobby, en heeft het over een strafrente vanaf 100.000 euro. "Anders zou dat mensen te veel richting risico's duwen."

Als de Europese Centrale Bank mensen en bedrijven in de eurolanden echt wil aanmoedigen om het geld te laten rollen, kan het niet zomaar de massa spaargeld ongemoeid laten. Dat is de boodschap van Mustier, die ook CEO is van Unicredit, de grootste bank van Italië. Sinds 1 juli is hij voorzitter van de European Banking Federation (EBF).

Volgens Mustier moet de ECB zelfs actief banken aansporen om de spaarrente negatief te maken. "Negatieve rentes moeten niet stoppen bij de banken", vertelde hij in een interview met de Nederlandse zakenkrant 'Het Financieele Dagblad'.

De Europese Centrale Bank heeft als doelstelling om het leven voor de gewone consument ongeveer 2% duurder te maken per jaar, als smeerolie voor de economie. Die doelstelling ligt al buiten bereik sinds de financiële crisis van ruim 10 jaar geleden.

De eerste verliest

In de eurolanden durfde nog geen enkele bank overtuigend te kiezen voor negatieve spaarrentes. De eerste die dat doet, ziet onvermijdelijk een hoop cash uit de balans wegvloeien richting concurrenten, en die cash hebben banken nodig om er iets aan te verdienen via leningen.

De rente op woon-, consumenten-, overheids- of bedrijfsleningen kan intussen blijven zakken, terwijl de spaarrente overal gebetonneerd zit in de buurt van 0%. Dat vreet aan de inkomsten van een bank. Geld dat ze niet uitlenen, moeten ze parkeren bij de ECB tegen een strafrente van -0,5%.

In sommige landen is er een wettelijke ondergrens die negatieve spaarrentes verbiedt. In België bedraagt de bodem 0,11%: 0,01% basisrente en 0,1% getrouwheidspremie. Onze banken verliezen dit jaar samengeteld minstens 400 miljoen euro aan de negatieve depositorente van de ECB.

Begin deze zomer probeerden de Belgische banken dat nog eens in vraag te stellen, maar de politiek smoorde de discussie in de kiem. Toch zal dit niet de laatste bankenbaas zijn die op dezelfde nagel hamert. Al snapt de voorzitter van de Europese bankenlobby ook wel dat een spaarbuffer ontmoedigen negatieve gevolgen heeft.

Daarom stelt hij voor de grens op 100.000 euro te leggen. Wie meer heeft, zou op het bedrag daarboven rente betalen in plaats van ontvangen. "We moeten oppassen dat we spaarders niet naar meer riskante beleggingen duwen", klinkt het nog. (SWA)