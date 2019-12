Banken willen geen interest meer betalen op spaarboekje Steven Swinnen

28 december 2019

05u02 1 De Krant Volgens de Belgische banken is het niet meer houdbaar om een minimumrente van 0,11% te geven op spaarboekjes, zoals de wet zegt. Ze pleiten ervoor om een nulrente of zelfs negatieve interest mogelijk te maken.

Ook nu de rente historisch laag is, brengt het spaarboekje nog 0,11% op. Dat is wettelijk vastgelegd. De basisrente voor een bedrag op het spaarboekje is 0,01% en wanneer dat geld een jaar blijft staan, komt er 0,10% bij. Aangezien Belgen nog steeds een recordbedrag van ruim 278 miljard euro op spaarrekeningen laten staan, is het uitbetalen van die interest voor de banken een aanzienlijke kost. "Hun verdienmodel staat fors onder druk. Zij moeten bij de Europese Centrale Bank een negatieve rente tot 0,5% betalen op het geld dat gespaard wordt", zegt Karel Van Eetvelt, CEO van koepelorganisatie Febelfin. "Er komt ook minder geld binnen door de lage hypotheekleningen, terwijl de banken net heel dure technologische investeringen moeten doorvoeren." Febelfin ziet ook een oplossing: "In veel van de ons omringende landen kunnen banken door de uitzonderlijke situatie ook een nulrente of zelfs een negatieve rente geven op spaarrekeningen. De wet die een minimumrente verplicht, is niet langer houdbaar."

"We hebben nu nog een divers bankenlandschap, maar dat zal verschralen als die wet niet verdwijnt", vreest Van Eetvelt. "Ofwel moeten banken aan kapitaalverhoging doen, ofwel worden ze naar overnames geduwd. Maar ook dat is problematisch, want na de bankencrisis is altijd gezegd dat banken niet te groot mochten worden."