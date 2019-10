Exclusief voor abonnees Banken vinden Vlaamse begroting te optimistisch 10 oktober 2019

Drie banken zeggen dat de Belgische economie volgend jaar slechts met 0,7% zal groeien. En dat is slecht nieuws voor de Vlaamse regering: ze moet dan 120 miljoen euro extra besparen. Zo schrijft 'De Tijd'. De Vlaamse begroting voor 2020 gaat er namelijk van uit dat de Belgische economie in 2020 met 1,1% groeit. Die prognose is gebaseerd op de economische vooruitzichten die het Federaal Planbureau op 5 september publiceerde. Maar de jongste weken hebben onzekerheid over de brexit en de handelsoorlog tussen de VS en China het ondernemersvertrouwen verder doen dalen. ING verlaagde zijn groeivoorspelling daarom voor 2020 van 1 naar 0,7%. Ook BNP Paribas Fortis en Degroof Petercam verwachten slechts 0,7% groei. KBC en Belfius zijn met een voorspelling van respectievelijk 0,8 en 1% iets optimistischer.

