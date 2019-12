Exclusief voor abonnees Banken maken diensten weer duurder 30 december 2019

Tradities zijn er om gerespecteerd te worden: op 1 januari worden de tarieven van heel wat diensten bij banken in ons land iets duurder. Dat blijkt uit een rondvraag van 'La Libre Belgique'. Zo kost geld afhalen bij BNP Paribas Fortis - de grootste bank in ons land - 70 eurocent in plaats van 10, als dat in een automaat buiten het eigen kantorennet gebeurt. Een papieren overschrijving uitvoeren zal binnenkort 2 euro in plaats van 1,5 euro kosten en een gestolen of verloren bankkaart vervangen kost 10 euro - een stijging met 2 euro. Bij Belfius betaalt een klant voortaan 1,70 euro om rekeninguittreksels te laten opsturen. Een kluis huren kost in de toekomst 70 in plaats van 54 euro. Ook ING slaat de huur van kluizen met een kwart op tot 84 euro.

