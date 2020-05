Exclusief voor abonnees Banken geven 230.000 keer betalingsuitstel Redactie

16 mei 2020

00u00

De banken hebben in de coronacrisis al ruim 230.000 keer uitstel van betaling gegeven voor de aflossing van kredieten. Dat zegt sectorfederatie Febelfin. Wie in financiële problemen dreigt te raken, kan sinds 31 maart uitstel vragen op de afbetaling van zijn hypothecair krediet. Banken verleenden al meer dan 113.000 keer uitstel aan particulieren. Het gaat in totaal over leningen ter waarde van 11,7 miljard euro. Ook 122.000 bedrijven kregen uitstel voor hun ondernemingskredieten. De banken blijven ook nieuwe leningen toekennen aan kmo's en grote bedrijven. Al waren het er in april bij de kmo's wel een pak minder dan in maart: 17.879 in april, tegenover 31.573 in maart.

